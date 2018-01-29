Крановый завод издал календарь с эротическими фотографиями своих сотрудниц
Набережночелнинский крановый завод (НКЗ) выпустил необычный календарь на текущий год. В нем напечатаны эротические снимки сотрудниц предприятия.
Так, на фотографиях представительницы прекрасного пола "перенимают" стереотипные роли мужчин. Дамы на фотографиях отыгрывают футбольных фанатов, работяг, охотников и даже бодибилдеров. Цель фотосета заключалась в том, что представительницы прекрасного пола могут оставаться привлекательными даже в сугубо мужских образах.
Так, на фотографиях представительницы прекрасного пола "перенимают" стереотипные роли мужчин. Дамы на фотографиях отыгрывают футбольных фанатов, работяг, охотников и даже бодибилдеров. Цель фотосета заключалась в том, что представительницы прекрасного пола могут оставаться привлекательными даже в сугубо мужских образах.
Автор: Артемова Светлана