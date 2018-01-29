В РФ появятся отечественные смартфоны дешевле 10 тысяч рублей
В России вскоре могут начать производство отечественных смартфонов, они будут предлагаться в розничных сетях не дороже 10 тысяч руб. В качестве материала для корпуса гаджетов выбрали глянцевое стекло.
Смартфон Pixelphone M1, согласно информации, представленной ресурсом Hi-tech Mail.ru, будет отнесен к среднему ценовому сегменту. Проект реализуется компанией Pixelphone. Девайс получит IPS-экран, имеющий соотношение сторон 18:9. В корпус вмонтируют дактилоскопический сканер, устройство получит двойную основную камеру, а также фронтальную камеру со светодиодной вспышкой. Корпус изделия будет выполнен из глянцевого стекла. В отношении дизайна принято решение выпустить аппарат в синем, золотистом и черном цветовых решениях.
Покупателям также предложат бюджетный смартфон Pixelphone S1, но с более слабыми техническими характеристиками, чем модель M1. Эксперты отмечают, что российская компания Pixelphone активно сотрудничает с азиатским производителем Meizu, специализирующегося на выпусках смартфонов и фаблетов.
Смартфон Pixelphone M1, согласно информации, представленной ресурсом Hi-tech Mail.ru, будет отнесен к среднему ценовому сегменту. Проект реализуется компанией Pixelphone. Девайс получит IPS-экран, имеющий соотношение сторон 18:9. В корпус вмонтируют дактилоскопический сканер, устройство получит двойную основную камеру, а также фронтальную камеру со светодиодной вспышкой. Корпус изделия будет выполнен из глянцевого стекла. В отношении дизайна принято решение выпустить аппарат в синем, золотистом и черном цветовых решениях.
Покупателям также предложат бюджетный смартфон Pixelphone S1, но с более слабыми техническими характеристиками, чем модель M1. Эксперты отмечают, что российская компания Pixelphone активно сотрудничает с азиатским производителем Meizu, специализирующегося на выпусках смартфонов и фаблетов.
Автор: Семен Зайцев