Россия обладает техническими возможностями для локализации интернета
Соцопрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что порядка 60% жителей России одобряют идею создания изолированного интернет-пространства, куда войдут страны-участницы БРИКС. Сторонники данной идеи придерживаются мнения, что создание локального сегмента Сети приведет к возрастанию уровня сотрудничества между государствами в рамках союза. Советник президента РФ по развитию интернета со своей стороны отметил, что Россия обладает необходимыми техническими возможностями для реализации такого проекта.
Отрицательно к инициативе по созданию локального интернета между странами-участницами БРИКС выступило 29% россиян, участвовавших в опросе. Они считают, что такие действия приведут к еще большей изолированности России и ее партнеров от других стран современного мира. Однако Герман Клименко, советник президента по развитию интернета, отметил, что образование локального сегмента интернета отнюдь не приведет к заключению стран БРИКС "за колючую проволоку". По словам государственного чиновника, интернет стал местом различных криминальных событий, поэтому все больше людей выступают за его локализацию. Клименко также заявил, что когда количество согласных на такие шаги достигнет 80% населения, государство начнет реагировать.
"Мы готовы, технические возможности есть. У нас существует российский сегмент интернета со своей отдельной историей, есть пример Министерства обороны, работающего в локальной Сети и спокойно при этом живущего," - добавил Герман Клименко. - "Заранее самих себя пугать ужасами предстоящей жизни за колючей проволокой, я думаю, не стоит. Ведь речь не идет о перекрытии сайтов, идет разговор об авторизации пользователей. Человек должен знать ответ на вопрос: кто с территории РФ стучится к вам в смартфон, в банк или в квартиру".
Отрицательно к инициативе по созданию локального интернета между странами-участницами БРИКС выступило 29% россиян, участвовавших в опросе. Они считают, что такие действия приведут к еще большей изолированности России и ее партнеров от других стран современного мира. Однако Герман Клименко, советник президента по развитию интернета, отметил, что образование локального сегмента интернета отнюдь не приведет к заключению стран БРИКС "за колючую проволоку". По словам государственного чиновника, интернет стал местом различных криминальных событий, поэтому все больше людей выступают за его локализацию. Клименко также заявил, что когда количество согласных на такие шаги достигнет 80% населения, государство начнет реагировать.
"Мы готовы, технические возможности есть. У нас существует российский сегмент интернета со своей отдельной историей, есть пример Министерства обороны, работающего в локальной Сети и спокойно при этом живущего," - добавил Герман Клименко. - "Заранее самих себя пугать ужасами предстоящей жизни за колючей проволокой, я думаю, не стоит. Ведь речь не идет о перекрытии сайтов, идет разговор об авторизации пользователей. Человек должен знать ответ на вопрос: кто с территории РФ стучится к вам в смартфон, в банк или в квартиру".
Автор: Артемов Сергей