Ольга Бузова рассказала о своей любви к чаю с медом и колбасе
Ольга Бузова рассказала о своей любви к чаю с медом и колбасе. Список слабостей и вредных привычек ведущая программы «Дом-2» обнародовала в микроблоге Instagram.
Бузова, как и любой человек на земле, имеет маленькие слабости, например, она не может устоять при виде палки колбасы, чая с малиновым вареньем или медом. Телеведущая понимает, что мясные и полукопченые продукты вредны для здоровья и фигуры, поэтому пытается побороть свою «зависимость». Сейчас звезда плохо справляется с поставленной целью и часто в конце рабочего дня съедает палку колбасы.
Бузова считает, что иногда можно отойти от правил и побаловать себя, особенно, когда речь идет о человеке, который от много отказался.
Ранее певица заявила о намерении покорять США и Европу.
Бузова, как и любой человек на земле, имеет маленькие слабости, например, она не может устоять при виде палки колбасы, чая с малиновым вареньем или медом. Телеведущая понимает, что мясные и полукопченые продукты вредны для здоровья и фигуры, поэтому пытается побороть свою «зависимость». Сейчас звезда плохо справляется с поставленной целью и часто в конце рабочего дня съедает палку колбасы.
Бузова считает, что иногда можно отойти от правил и побаловать себя, особенно, когда речь идет о человеке, который от много отказался.
Ранее певица заявила о намерении покорять США и Европу.
Автор: Джанабилова Татьяна П