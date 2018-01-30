Очевидцы: В Новосибирске седану вырвало колесо в ДТП на трамвайных путях
30 января, около 08:15, в Новосибирске седану Lifan Solano вырвало колесо в ДТП на трамвайных путях. Сведениями об инциденте, произошедшем в районе остановки «Прокатная», поделились в группе «АСТ-54» очевидцы.
Сообщается, водитель, управлявший Renault Logan, двигался в сторону Сибиряков-Гвардейцев по Мира. В это же время автомобиль Lifan Solano, не заметив помеху, выехал со двора дома №63 на улице Мира, что и привело к столкновению. У первого автомобиля с правой передней части помято «железо», у второго – отлетело переднее левое колесо. Человеческих жертв удалось избежать, медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.
Ранее на «горбатом мосту» в ДТП пострадали четверо человек.
Сообщается, водитель, управлявший Renault Logan, двигался в сторону Сибиряков-Гвардейцев по Мира. В это же время автомобиль Lifan Solano, не заметив помеху, выехал со двора дома №63 на улице Мира, что и привело к столкновению. У первого автомобиля с правой передней части помято «железо», у второго – отлетело переднее левое колесо. Человеческих жертв удалось избежать, медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.
Ранее на «горбатом мосту» в ДТП пострадали четверо человек.
Автор: Джанабилова Татьяна П