В Надеждинском районе на трассе А-370 Уссури была сбита пенсионерка
В Надеждинском районе на трассе А-370 Уссури была сбита, переходившая дорогу, 64-летняя пенсионерка. Травмы были настолько серьезные, что женщина скончалась на месте.
ДТП произошло на 720 километре трассы, 57-летняя водитель Toyota Town Ace ехала из Уссурийска в сторону Владивостока. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и была сбита водителем Toyota.
Полиция занимается проверкой причин данного ДТП.
ДТП произошло на 720 километре трассы, 57-летняя водитель Toyota Town Ace ехала из Уссурийска в сторону Владивостока. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и была сбита водителем Toyota.
Полиция занимается проверкой причин данного ДТП.
Автор: Северов Андрей