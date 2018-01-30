Instagram: Сергей Глушко снялся обнажённым на фоне ночного океана
Сергей Глушко разместил в микроблоге Instagram ряд фотографий, приняв участие в откровенной фотосессии. Стриптизёр снялся полностью обнажённым на фоне ночного океана, выбирая позы, скрывающие его интимные места.
«Ночь. Океан. Луна. Лунное сияние. Никаких фильтров», – подписал снимок Сергей Глушко, хештегом указав на автора фотографий – супругу Наталью Королёву. Подписчики Instagram расхвалили 47-летнего бодибилдера за хорошую физическую форму и эстетический вкус, так как фотопубликации они назвали красивыми и обворожительными, а самого стриптизёра сравнили с Аполлоном.
Актёр также опубликовал короткое видео, сняв на камеру красоту ночного океана.
Ранее Сергей Глушко поделился с фолловерами воспоминаниями о первой любви.
«Ночь. Океан. Луна. Лунное сияние. Никаких фильтров», – подписал снимок Сергей Глушко, хештегом указав на автора фотографий – супругу Наталью Королёву. Подписчики Instagram расхвалили 47-летнего бодибилдера за хорошую физическую форму и эстетический вкус, так как фотопубликации они назвали красивыми и обворожительными, а самого стриптизёра сравнили с Аполлоном.
Актёр также опубликовал короткое видео, сняв на камеру красоту ночного океана.
Ранее Сергей Глушко поделился с фолловерами воспоминаниями о первой любви.
Автор: Воробьева Алина