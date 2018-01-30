В Китае фермер представил самодельный Lamborghini с мотоциклетным мотором
В Китае фермер представил самодельную модель Lamborghini, под капотом которой находится мотоциклетный мотор. Соответствующее видео было обнародовано в Сети.
Реплики тех или иных транспортных средств пользуются хорошим спросом у покупателей, то они не имеют никакой ценности для коллекционеров. По словам азиатского умельца, в стране нет официальных представительств Lamborghini, также отсутствуют условия для заработка денежных средств на приобретение итальянского суперкара.
На видео представлены сразу две самодельные модели, обе они напоминают оригинальный автомобиль. Очевиден тот факт, что реплика Lamborghini не поставит рекорд на трассе Нюрбургринга, поскольку транспортное средство приводится в движение за счет компактного мотоциклетного мотора.
Ролик показывает, что автомобиль довольно быстро стартует с места за счет низкого веса, обладает светодиодными противотуманными фарами и задними фонарями. Суперкар имеет откидной верх и аэродинамический спойлер. Как отметили пользователи социальных сетей, автопроизводителям нужно брать пример с фермера и относиться с таким же энтузиазмом к работе.
Реплики тех или иных транспортных средств пользуются хорошим спросом у покупателей, то они не имеют никакой ценности для коллекционеров. По словам азиатского умельца, в стране нет официальных представительств Lamborghini, также отсутствуют условия для заработка денежных средств на приобретение итальянского суперкара.
На видео представлены сразу две самодельные модели, обе они напоминают оригинальный автомобиль. Очевиден тот факт, что реплика Lamborghini не поставит рекорд на трассе Нюрбургринга, поскольку транспортное средство приводится в движение за счет компактного мотоциклетного мотора.
Ролик показывает, что автомобиль довольно быстро стартует с места за счет низкого веса, обладает светодиодными противотуманными фарами и задними фонарями. Суперкар имеет откидной верх и аэродинамический спойлер. Как отметили пользователи социальных сетей, автопроизводителям нужно брать пример с фермера и относиться с таким же энтузиазмом к работе.
Автор: Валерия Орлова