В Барнауле продают ЗАЗ-968М 1987 года за 500 тыс. рублей
В Барнауле продают раритетный автомобиль ЗАЗ-968М 1987 года, предназначенный для вождения людьми с ограниченными возможностями. Владелец хочет выручить за транспортное средство 500 тыс. рублей.
Согласно тексту объявления, за время эксплуатации Запорожец преодолел 17 тыс. километров и ни разу не ремонтировался. Автомобиль с оригинальными запасными частями находится в отличном состоянии, зимой не эксплуатировался и всегда хранился в гараже.
На выставке ретро техники ЗАЗ-968М получил награду. Выставленный на продажу экземпляр укомплектован заводским вакуумным выжимом сцепления и ножным переключением передач.
Ранее в Барнауле продавали детский кабриолет.
Согласно тексту объявления, за время эксплуатации Запорожец преодолел 17 тыс. километров и ни разу не ремонтировался. Автомобиль с оригинальными запасными частями находится в отличном состоянии, зимой не эксплуатировался и всегда хранился в гараже.
На выставке ретро техники ЗАЗ-968М получил награду. Выставленный на продажу экземпляр укомплектован заводским вакуумным выжимом сцепления и ножным переключением передач.
Ранее в Барнауле продавали детский кабриолет.
Автор: Джанабилова Татьяна П