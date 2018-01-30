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Roewe представила внедорожник Roewe RX8 на базе рамного пикапа Maxus D90
Компания Roewe официально представила дизайн внедорожника Roewe RX8, сконструированного на базе рамного пикапа Maxus D90. Старт продаж начнется сразу после Пекинского автосалона, в апреле.

Roewe представила внедорожник Roewe RX8 на базе рамного пикапа Maxus D90


В основе семиместного, полноприводного Roewe RX8 лежит SAIC Maxus D90, дебютировавший на рынке КНР в августе 2017 года. Под капотом внедорожника инженеры установили турбированную бензиновую силовую установку 20L4E объемом на 2 литра, способную генерировать отдачу в 224 «лошади» при крутящем моменте в 360 Нм. Мотор сочетается с 6-АКПП типтроник от компании AISIN.

Roewe RX8 укомплектован вседорожными функциями, такими как ручная блокировка дифференциала, понижающая передача, BorgWarner. Стоимость модели в Китае составит 180 тыс. юаней или 1,6 млн рублей.

Ранее концерн представил Marvel X.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:35
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