Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018
exclusive / Авто

В России выросли цены на седан и хэтчбек Ford Fiesta 2018 года
На рынке РФ увеличились цены на седан, а также хэтчбек Ford Fiesta 2018 года выпуска. Сообщается, что стоимость данных автомобилей выросла примерно на 1,8-2,3%. Об этом рассказали представители аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В России выросли цены на седан и хэтчбек Ford Fiesta 2018 года


В денежном выражении увеличение цены составило 16-17 тысяч рублей, стоимость моделей зависит от комплектаций. Самый дешевый вариант седана Ambiente, под капотом которого находится 1,6-литровый силовой агрегат, способный генерировать 85 лошадиных сил, обойдется россиянам в 699 тысяч рублей. Комплектация Trend с 105-сильный движком и механической КП предлагается за 795 тысяч рублей. Топовая сборка для седана Fiesta, оснащающаяся 120-сильным двигателем, получила ценник 980 тысяч рублей.

Что касается хэтчбека Ford Fiesta, то базовая версия обойдется жителям РФ в 785 тысяч рублей, за эту стоимость предлагается сборка с «механикой». Более улучшенный вариант автомобиля получил ценник 830 тысяч рублей, а самая мощная модификация – 970 тысяч рублей.

В прошлом году компания Ford на рынке РФ продала 2880 хэтчбеков и седанов Ford Fiesta. Этот показатель на 60% меньше, чем результат прошедшего года.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:05
Читайте также
ММВБ: Рубль начал расти после небольшого
В Москве 23-сантиметровые сугробы снега побили
Пособие на похороны достигнет 5700 рублей
Новый асфальт на дорогах Ростова-на-Дону
В Новосибирске утром уровень пробок составил 8
Трагедия над Бермудским треугольником возглавила
В Ростовской области зарплаты возросли в среднем
Крановый завод издал календарь с эротическими
Польша призвала США распространить экономические
Росстат: Рождаемость в России упала до минимума
Минфин не видит причин для роста цен на водку и
Премьер-министр Бельгии прибыл в РФ с трехдневным
Добавление комментария
Последние новости
30.01, 13:15 В Канаде камеры заметили обломок метеорита в форме
30.01, 13:08 В ночной аварии в Казани пять человек пострадали и один
30.01, 13:02 В Санкт-Петербурге две школьницы изнасиловали
30.01, 13:00 ТОП-5 самых провальных автомобилей 2017 года в РФ
30.01, 13:00 ММВБ: Рубль начал расти после небольшого ослабления к
30.01, 12:59 В Воронеже охранники ТЦ избили 18-летнего парня
30.01, 12:52 СМИ: Дмитрий Тарасов перебрал с алкоголем на собственной
30.01, 12:45 Только шуба да трусы: Ким Кардашьян снова обнажилась
30.01, 12:31 Kia опубликовала тизеры нового кроссовера SP Concept
30.01, 12:31 В Москве 23-сантиметровые сугробы снега побили рекорд
30.01, 12:30 Пособие на похороны достигнет 5700 рублей
30.01, 12:28 В Воронеже эвакуировали "заминированную" школу №57 по
30.01, 12:22 В Омской области работник фермы соблазнил 15-летнюю
30.01, 12:14 Виртуальная реальность помогла американским ученым
30.01, 12:12 На перевале в Новороссийске в массовой аварии погиб
30.01, 12:07 В Бурятии в результате ДТП с полицейским авто пострадали
30.01, 12:05 В России выросли цены на седан и хэтчбек Ford Fiesta
30.01, 11:57 В Уфе двое молодых людей обокрали салон сотовой связи
30.01, 11:51 Уфологи обнаружили несколько стреляющих по Солнцу НЛО
30.01, 11:43 В Ташкенте ищут мать младенца, оставленного в сумке на