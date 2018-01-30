В России выросли цены на седан и хэтчбек Ford Fiesta 2018 года
На рынке РФ увеличились цены на седан, а также хэтчбек Ford Fiesta 2018 года выпуска. Сообщается, что стоимость данных автомобилей выросла примерно на 1,8-2,3%. Об этом рассказали представители аналитического агентства «АВТОСТАТ».
В денежном выражении увеличение цены составило 16-17 тысяч рублей, стоимость моделей зависит от комплектаций. Самый дешевый вариант седана Ambiente, под капотом которого находится 1,6-литровый силовой агрегат, способный генерировать 85 лошадиных сил, обойдется россиянам в 699 тысяч рублей. Комплектация Trend с 105-сильный движком и механической КП предлагается за 795 тысяч рублей. Топовая сборка для седана Fiesta, оснащающаяся 120-сильным двигателем, получила ценник 980 тысяч рублей.
Что касается хэтчбека Ford Fiesta, то базовая версия обойдется жителям РФ в 785 тысяч рублей, за эту стоимость предлагается сборка с «механикой». Более улучшенный вариант автомобиля получил ценник 830 тысяч рублей, а самая мощная модификация – 970 тысяч рублей.
В прошлом году компания Ford на рынке РФ продала 2880 хэтчбеков и седанов Ford Fiesta. Этот показатель на 60% меньше, чем результат прошедшего года.
В денежном выражении увеличение цены составило 16-17 тысяч рублей, стоимость моделей зависит от комплектаций. Самый дешевый вариант седана Ambiente, под капотом которого находится 1,6-литровый силовой агрегат, способный генерировать 85 лошадиных сил, обойдется россиянам в 699 тысяч рублей. Комплектация Trend с 105-сильный движком и механической КП предлагается за 795 тысяч рублей. Топовая сборка для седана Fiesta, оснащающаяся 120-сильным двигателем, получила ценник 980 тысяч рублей.
Что касается хэтчбека Ford Fiesta, то базовая версия обойдется жителям РФ в 785 тысяч рублей, за эту стоимость предлагается сборка с «механикой». Более улучшенный вариант автомобиля получил ценник 830 тысяч рублей, а самая мощная модификация – 970 тысяч рублей.
В прошлом году компания Ford на рынке РФ продала 2880 хэтчбеков и седанов Ford Fiesta. Этот показатель на 60% меньше, чем результат прошедшего года.
Автор: Валерия Орлова