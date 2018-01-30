В Красноярском крае за убийство брата-близнеца мужчина получил 8 лет колонии

Инцидент произошел тогда, когда один из братьев отправился спать, но второй начал высказывать свои претензии касательно того, что тот якобы "ничего не делает в доме, даже мусор не выносит". Второй согласился с ним и даже пошел выносить мусор, но его медлительность сыграла решающую роль. Выйдя в подъезд мужчина ощутил толчок в спину, после чего пролетел через ступеньки и приземлился на площадке. После этого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов руками по разным частям тела. После того, как жертва потеряла сознание, брат приволок его в квартиру и уложил в постель, но на утро он обнаружил в ней труп."Известно, что погибший пребывал в квартире трое суток. Затем преступник поделился своими переживаниями с соседом, мол, труп находится в доме, а сам он в отделение полиции идти не хочет. При всем этом он сильно сожалел о содеянном. Сосед решил рассказать все о произошедшем, после чего обвиняемый написал явку с повинной, что и стало главным фактором смягчения наказания. Сначала он полностью признал свою вину, подробно расписав картину преступления и добавил, что был пьян, но во время вынесения вердикта он лишь частично подтвердил свои слова. Так, он заявил, что лишь столкнул брата, но не наносил ему телесных повреждений. Но судмедэксперты утверждают обратное", - информируют местные СМИ.Обвиняемый был приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.