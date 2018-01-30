Ученые: Дым от вейпов разрушает ДНК и вызывает рак
Ученые из университета в Нью-Йорке доказали, что курение вейпов опасно. Дым, исходящий от электронных сигарет, вызывает рак и разрушает структуру ДНК. Результаты исследования появились в тематическом издании.
Ученые провели исследование с лабораторными мышами, заставляя их три месяца вдыхать дым от вейпов. Анализы показали, что у подопытных начались необратимые разрушения в клетках мочевого пузыря, сердце, легких и других внутренних органах. Способность регенерироваться организм постепенно утрачивал. Аналогичные изменения эксперты нашли и в тканях людей.
Попадая в человеческий организм, опасный дым больше всего влиял на мочевой пузырь и легкие, заставляя клетки мутировать с огромной скоростью. В дефектных участках стали появляться новообразования.
Ранее ученые доказали, что курение вызывает паранойю.
Ученые провели исследование с лабораторными мышами, заставляя их три месяца вдыхать дым от вейпов. Анализы показали, что у подопытных начались необратимые разрушения в клетках мочевого пузыря, сердце, легких и других внутренних органах. Способность регенерироваться организм постепенно утрачивал. Аналогичные изменения эксперты нашли и в тканях людей.
Попадая в человеческий организм, опасный дым больше всего влиял на мочевой пузырь и легкие, заставляя клетки мутировать с огромной скоростью. В дефектных участках стали появляться новообразования.
Ранее ученые доказали, что курение вызывает паранойю.
Автор: Джанабилова Татьяна П