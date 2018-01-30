Рейтинг самых угоняемых марок машин в России в 2017 году возглавила Lada
Эксперты составили рейтинг самых угоняемых в России автомобилей по итогам прошлого года. По словам представителей аналитической компании «Цезарь Сателлит», перечень возглавили машины марки Lada.
В прошедшем году на территории РФ было угнано 33 759 транспортных средств. Согласно статистике ГИБДД РФ, в 2016 году соответствующий показатель составлял 30 000 автомобилей. Рейтинг машин, находящихся в так называемой «зоне риска» возглавил бренд Lada. В прошлом году правоохранители зафиксировали 5756 случаев угонов транспортных средств. На второй позиции находится продукция компании Toyota, на долю автомобилей японской сборки пришлось 3797 случаев. Тройку лидеров замыкает корейский бренд Hyundai с показателем 2056 штук. По словам экспертов, машины данных компаний вошли в ТОП-3 самых угоняемых транспортных средств по ЦФО.
В первую десятку также попали автомобили следующих производителей: Ford, Renault, Mazda, Kia, Nissan, ВАЗ, ГАЗ.
В прошедшем году на территории РФ было угнано 33 759 транспортных средств. Согласно статистике ГИБДД РФ, в 2016 году соответствующий показатель составлял 30 000 автомобилей. Рейтинг машин, находящихся в так называемой «зоне риска» возглавил бренд Lada. В прошлом году правоохранители зафиксировали 5756 случаев угонов транспортных средств. На второй позиции находится продукция компании Toyota, на долю автомобилей японской сборки пришлось 3797 случаев. Тройку лидеров замыкает корейский бренд Hyundai с показателем 2056 штук. По словам экспертов, машины данных компаний вошли в ТОП-3 самых угоняемых транспортных средств по ЦФО.
В первую десятку также попали автомобили следующих производителей: Ford, Renault, Mazda, Kia, Nissan, ВАЗ, ГАЗ.
Автор: Валерия Орлова