Сергей Лазарев показал в Instagram, как играет с сыном на развлекательном автомате
Сергей Лазарев показал на видео подписчикам Instagram, как проводит с сыном Никитой отпуск. В частности, на кадре запечатлён момент игры на развлекательном автомате.
На видео Сергей Лазарев и 3-летний Никита увлечённо закидывают мяч в один из аппаратов, пытаясь заработать как можно больше очков. Мальчик стоит спиной к камере, так что певец, скорее всего, продолжает скрывать лицо сына, а под Новый год для фанатов он сделал исключение, показав им ребёнка в полный рост, одетого в праздничный белый смокинг.
Подписчики Instagram порадовались за маленького Никиту, что у него есть замечательный и любящий отец, готовый посвящать малышу всё свободное время, которого у активно занятого представителя отечественного шоу-бизнеса не так уж и много, учитывая стремительный ритм жизни и завышенные требования пресыщенного современного зрителя.
На видео Сергей Лазарев и 3-летний Никита увлечённо закидывают мяч в один из аппаратов, пытаясь заработать как можно больше очков. Мальчик стоит спиной к камере, так что певец, скорее всего, продолжает скрывать лицо сына, а под Новый год для фанатов он сделал исключение, показав им ребёнка в полный рост, одетого в праздничный белый смокинг.
Подписчики Instagram порадовались за маленького Никиту, что у него есть замечательный и любящий отец, готовый посвящать малышу всё свободное время, которого у активно занятого представителя отечественного шоу-бизнеса не так уж и много, учитывая стремительный ритм жизни и завышенные требования пресыщенного современного зрителя.
Автор: Воробьева Алина