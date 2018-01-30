Новый асфальт на дорогах Ростова-на-Дону продолжают укладывать прямо в лужи
Новый асфальт на дорогах Ростова-на-Дону продолжают укладывать прямо в лужи. Даже несмотря на всестороннюю критику местных жителей, рабочие продолжают делать все как есть.
Жители Ростова продолжают возмущаться в социальных сетях тем, что сейчас происходит на улицах их города - дорожные рабочие ремонтируют трассы, улаживая свежий асфальт в лужу или кучу снега. Самый последний такой случай был зафиксирован на улице Профсоюзной.
"Работы по устранению дорожных дефектов категорически не должны проводиться во время выпадения осадков, так как в это время они не несут практической пользы и эффективности. Ремонт вполне возможен даже зимой, но лишь при одном условии - яма должна быть сухой. Если в ней есть вода, то её следует выдуть воздушным потоком или откачать с помощью помпы", - заявил глава администрации Виталий Кушнарёв.
Жители Ростова продолжают возмущаться в социальных сетях тем, что сейчас происходит на улицах их города - дорожные рабочие ремонтируют трассы, улаживая свежий асфальт в лужу или кучу снега. Самый последний такой случай был зафиксирован на улице Профсоюзной.
"Работы по устранению дорожных дефектов категорически не должны проводиться во время выпадения осадков, так как в это время они не несут практической пользы и эффективности. Ремонт вполне возможен даже зимой, но лишь при одном условии - яма должна быть сухой. Если в ней есть вода, то её следует выдуть воздушным потоком или откачать с помощью помпы", - заявил глава администрации Виталий Кушнарёв.
Автор: Артемова Светлана