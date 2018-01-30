В Уфе двое мужчин расстреляли охранников магазина
В Уфе покупатели одного из магазинов, находящихся на улице Бакалинской, расстреляли охранников из травматического оружия. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 29 января. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, которые спасли сотрудников и охрану торговой точки.
Сообщается, что в ночное время суток к киоску подошли двое местных жителей, которые попросили продать им водку. Когда жители Уфы, пребывающие под воздействием алкогольных напитков, услышали отказ, то они достали пистолеты и начали стрелять.
Охранники не получили тяжелых ранений за счет профессиональной зимней одежды. При осмотре медики увидели только сильные синяки, находящиеся на спине и руках. После содеянного уфимцы пытались скрыться, но они были задержаны Росгвардией.
Впоследствии оказалось, что один из нападавших ранее был судим. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сообщается, что в ночное время суток к киоску подошли двое местных жителей, которые попросили продать им водку. Когда жители Уфы, пребывающие под воздействием алкогольных напитков, услышали отказ, то они достали пистолеты и начали стрелять.
Охранники не получили тяжелых ранений за счет профессиональной зимней одежды. При осмотре медики увидели только сильные синяки, находящиеся на спине и руках. После содеянного уфимцы пытались скрыться, но они были задержаны Росгвардией.
Впоследствии оказалось, что один из нападавших ранее был судим. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автор: Валерия Орлова