В Уфе семья из четырех человек отравилась угарным газом
29 января в Уфе семья, состоящая из четырех человек, едва не умерла от отравления угарным газом. Инцидент, произошедший на бульваре Героев труда, обсуждался на экстренном совещании в Горсовете, которое сегодня собрал глава администрации Ирек Ялалов.
Сообщается, в тяжелом состоянии в больнице находятся двое детей и их родители. Эксперты выяснили, что газ попал в жилище через вентиляционный канал.
Ялалов потребовал разобраться, как получилось, что газовое оборудование и вентиляция были установлены рядом. Исполнением поручения займутся застройщик и главный архитектор.
Ранее похожий случай произошел в Татарстане.
Сообщается, в тяжелом состоянии в больнице находятся двое детей и их родители. Эксперты выяснили, что газ попал в жилище через вентиляционный канал.
Ялалов потребовал разобраться, как получилось, что газовое оборудование и вентиляция были установлены рядом. Исполнением поручения займутся застройщик и главный архитектор.
Ранее похожий случай произошел в Татарстане.
Автор: Джанабилова Татьяна П