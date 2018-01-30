Пользователи предложили смотреть клипы Ольги Бузовой без звука
Сурдопереводчик Екатерина Зайкова адаптировала клип Ольги Бузовой «Мало половин» для глухонемых людей. Некоторые фанаты певицы отрицательно отнеслись к данной инициативе.
Екатерина Зайкова стала очень популярной после выложенного ей на YouTube ролика. Не все фанаты Ольги Бузовой положительно отнеслись к переводу Зайковой. Некоторые увидели в этом не помощь людям, страдающим проблемами со слухом, более близко познакомиться с творчеством звезды, а некий «подкол». Как будто сурдопереводчица, таким образом, советует смотреть клипы певицы без звука. Другие, наоборот, выразили поддержку и назвали «благим делом» такие инициативы.
Екатерина Зайкова стала очень популярной после выложенного ей на YouTube ролика. Не все фанаты Ольги Бузовой положительно отнеслись к переводу Зайковой. Некоторые увидели в этом не помощь людям, страдающим проблемами со слухом, более близко познакомиться с творчеством звезды, а некий «подкол». Как будто сурдопереводчица, таким образом, советует смотреть клипы певицы без звука. Другие, наоборот, выразили поддержку и назвали «благим делом» такие инициативы.
Автор: Северов Андрей