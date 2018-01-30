На Кубани частично обрушилась кровля жилого дома
На Кубани частично обрушилась шиферная кровля жилого одноэтажного дома, расположенного в Канске. Сведения об инциденте, произошедшем в поселке Сплавной, предоставили экстренные службы.
Сообщается, спасателям удалось экстренно эвакуировать 25 человек, в том числе 11 детей. Оставшиеся без крова люди временно разместились у родственников. Специальные службы приступили к демонтажу деревянной конструкции и восстановлению крыши.
Эксперты, работающие на месте, устанавливают причину, вызвавшую обрушение в 12-квартирном доме, построенном в 1938 году.
Ранее в Липецке кровля склада упала на людей.
Сообщается, спасателям удалось экстренно эвакуировать 25 человек, в том числе 11 детей. Оставшиеся без крова люди временно разместились у родственников. Специальные службы приступили к демонтажу деревянной конструкции и восстановлению крыши.
Эксперты, работающие на месте, устанавливают причину, вызвавшую обрушение в 12-квартирном доме, построенном в 1938 году.
Ранее в Липецке кровля склада упала на людей.
Автор: Джанабилова Татьяна П