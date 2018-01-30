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exclusive / Криминал

В Удмуртии трёх мужчин подозревают в изнасиловании 18-летнего «педофила»
В Удмуртии трое мужчин, решив, что их 18-летний знакомый является педофилом, совершили над ним насильнические действия сексуального характера. Криминогенном фактором в данном изнасиловании стал алкоголь.

В Удмуртии трёх мужчин подозревают в изнасиловании 18-летнего «педофила»


Так, во время распития спиртных напитков в ночь на 11 января три жителя Удмуртии якобы узнали от четвёртого участника застолья, что в его молодой биографии уже числятся два эпизода, связанные со вступлением в интимную близость с несовершеннолетними девочками. Взяв на себя необоснованное право совершать суд, мужчины изнасиловали предполагаемого педофила и теперь сами привлечены к уголовной ответственности за подобные действия.

Возраст задержанных не превышает 30 лет. В отношении них назначено 8 экспертиз, включая судебно-психиатрическую, судебно-медицинскую и дактилоскопическую. В случае доказательства вины им может грозить наказание около 10 лет ограничения свободы.

Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал о попытке сына изнасиловать свою пожилую мать. Инцидент имел место в Удмуртии.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 10:29
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