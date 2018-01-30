В Новосибирске утром уровень пробок составил 8 баллов
Сегодня в Новосибирске, 30 января, уровень утренних пробок преодолел отметку в 8 баллов, сообщает сервис "Яндекс. Пробки". Известно, что наиболее загруженными зонами оказались улица Большевистская и Октябрьский мост.
Так, одна из самых массовых пробок с самого утра появилась недалеко от остановки "Обл. больница" на Коммунальном мосту и Немировича-Данченко. На этих участках скорость передвижения транспорта была предельно низкой - не более 7 километров в час. Аналогичная проблема была зафиксирована и на улице Карла Маркса - она распространялась от площади Лыщинского и до площади Карла Маркса. По данным очевидцев, там произошла поломка троллейбуса.
Так, одна из самых массовых пробок с самого утра появилась недалеко от остановки "Обл. больница" на Коммунальном мосту и Немировича-Данченко. На этих участках скорость передвижения транспорта была предельно низкой - не более 7 километров в час. Аналогичная проблема была зафиксирована и на улице Карла Маркса - она распространялась от площади Лыщинского и до площади Карла Маркса. По данным очевидцев, там произошла поломка троллейбуса.
Автор: Артемова Светлана