NASA показало на фото бушующую в атмосфере Юпитера бурю
NASA показало на фото бушующую в атмосфере Юпитера мощную бурю. Оригинальные изображения переданы на Землю межпланетной станцией Juno во время сближения с планетой, произошедшее 16 декабря прошлого года.
Станция движется вокруг гиганта по вытянутой орбите. Каждые 54,5 дня происходит максимально возможное сближение. Снимок сделан, когда зонд подошел к Юпитеру на 8,7 тыс. километров. Аппаратура, установленная на станции, должна собрать данные о атмосфере Юпитера и его магнитных полях. Эта информация поможет ученым доказать или опровергнуть теорию о твердом ядре у планеты.
Ранее ученые показали фото акварельного шторма на Юпитере.
Станция движется вокруг гиганта по вытянутой орбите. Каждые 54,5 дня происходит максимально возможное сближение. Снимок сделан, когда зонд подошел к Юпитеру на 8,7 тыс. километров. Аппаратура, установленная на станции, должна собрать данные о атмосфере Юпитера и его магнитных полях. Эта информация поможет ученым доказать или опровергнуть теорию о твердом ядре у планеты.
Ранее ученые показали фото акварельного шторма на Юпитере.
Автор: Джанабилова Татьяна П