В Башкирии ищут пропавшую 16-летнюю девушку
В Башкирии разыскивают 16-летнюю старшеклассницу. В последний раз несовершеннолетнюю видели в населенном пункте Кумертау, кода она ушла из дома на дополнительные занятия.
Сообщается, что к репетитору подросток отправилась в четыре часа дня, но домой так и не вернулась. В день пропажи девочка вышла на улицу в голубой куртке, горчичной шапке с помпонами, черных штанах и аналогичного цвета ботинках.
По словам родственников школьницы, она может находиться на территории Оренбургской области. Девочка имеет рост около 180 сантиметров, карие глаза и тёмно-русые длинные волосы. Поиском пропавшей занимается полиция, ее сотрудники просят всех, кто что-либо знает о месте нахождения подростка, сообщить в отделение или по телефону 02.
Сообщается, что к репетитору подросток отправилась в четыре часа дня, но домой так и не вернулась. В день пропажи девочка вышла на улицу в голубой куртке, горчичной шапке с помпонами, черных штанах и аналогичного цвета ботинках.
По словам родственников школьницы, она может находиться на территории Оренбургской области. Девочка имеет рост около 180 сантиметров, карие глаза и тёмно-русые длинные волосы. Поиском пропавшей занимается полиция, ее сотрудники просят всех, кто что-либо знает о месте нахождения подростка, сообщить в отделение или по телефону 02.
Автор: Валерия Орлова