В Башкирии 31-летний нетрезвый сын угрожал матери убийством
В Башкирии 31-летний сын, будучи в нетрезвом состоянии, угрожал собственной матери убийством. Мужчина устроил в квартире дебош, размахивая ножом. Инцидент был зафиксирован в Стерлитамаке.
Женщина испугалась своего сына, поэтому ей больше ничего не оставалось, как вызвать полицию. По указанному адресу быстро прибыл наряд правоохранителей, которые тут уже отобрали у мужчины нож.
Сейчас злоумышленник задержан, он полностью признал свою вину. По факту случившегося сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело. Теперь за угрозу убийства подозреваемому грозит срок, который впоследствии определит суд. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Женщина испугалась своего сына, поэтому ей больше ничего не оставалось, как вызвать полицию. По указанному адресу быстро прибыл наряд правоохранителей, которые тут уже отобрали у мужчины нож.
Сейчас злоумышленник задержан, он полностью признал свою вину. По факту случившегося сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело. Теперь за угрозу убийства подозреваемому грозит срок, который впоследствии определит суд. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Автор: Валерия Орлова