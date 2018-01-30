Ученые прочли геном человека с помощью секвенатора MinION
Ученые из США и Канады с помощью секвенатора MinION прочитали человеческую ДНК и установили рекорд по расшифровке самой длинной цепи. Сведения о деталях исследования появились в профильном издании.
Секвенатор внешне похож на обычный смартфон. Единственное отличие – набор функций, позволяющих разбирать ДНК на участки. Ученые давно читают геномы различных видов животных, но строение некоторых особей не поддается общим правилам расшифровки.
Приборы для секвенирования совершенствуются. Три года назад инженерам удалось создать MinION, который, наконец, позволил пролить свет на тайну человеческого ДНК. На данный момент прочитано 882 тыс. пар.
Ранее ученым удалось записать мультик в ДНК.
Секвенатор внешне похож на обычный смартфон. Единственное отличие – набор функций, позволяющих разбирать ДНК на участки. Ученые давно читают геномы различных видов животных, но строение некоторых особей не поддается общим правилам расшифровки.
Приборы для секвенирования совершенствуются. Три года назад инженерам удалось создать MinION, который, наконец, позволил пролить свет на тайну человеческого ДНК. На данный момент прочитано 882 тыс. пар.
Ранее ученым удалось записать мультик в ДНК.
Автор: Джанабилова Татьяна П