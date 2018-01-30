В Магадане камера засняла падение сосульки на ребенка
В Магадане видеокамеры запечатлели падения сосульки на полуторагодовалого ребёнка. Сообщается, что ребёнок получил тяжелую травму.
Так, на улице Набережная, Магадан, произошел инцидент. На голову девочки 1,5 лет от роду упала сосулька, после чего её госпитализировали с травмой головы.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят тщательную проверку в отношении управляющей дома. О состоянии здоровья пострадавшего ребёнка пока ничего не сообщалось.
Так, на улице Набережная, Магадан, произошел инцидент. На голову девочки 1,5 лет от роду упала сосулька, после чего её госпитализировали с травмой головы.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят тщательную проверку в отношении управляющей дома. О состоянии здоровья пострадавшего ребёнка пока ничего не сообщалось.
Автор: Артемова Светлана