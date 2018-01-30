Kia опубликовала тизеры нового кроссовера SP Concept
Компания Kia обнародовала тизеры нового кроссовера SP Concept. Сообщается, что автомобиль будет продаваться на рынке Индии. В качестве концепта новинку покажут на ближайшем автосалоне в Нью-Дели.
В прошлом году руководство компании Kia заявило, что планирует начать продавать авто именно в Индии. Сейчас осуществляется строительство завода, который начнет работу в следующем году. Каждый год предприятие будет выпускать порядка 300 тысяч транспортных средств, сред них кроссовер и компактная четырёхдверка. На сегодняшний день отсутствуют официальные данные по поводу того, о каком седане идет речь.
Пресс-служба автопроизводителя опубликовала тизеры паркетника SP Concept на официальном сайте компании. О технических параметрах новинки пока ничего не сообщается. Уже точно известно, что корейская модель обзаведется светодиодной оптикой, а также скрытыми дверными ручками. Кроссовер выполнили в двух цветах: кузов – оранжевом, а крыша – в белом.
В прошлом году руководство компании Kia заявило, что планирует начать продавать авто именно в Индии. Сейчас осуществляется строительство завода, который начнет работу в следующем году. Каждый год предприятие будет выпускать порядка 300 тысяч транспортных средств, сред них кроссовер и компактная четырёхдверка. На сегодняшний день отсутствуют официальные данные по поводу того, о каком седане идет речь.
Пресс-служба автопроизводителя опубликовала тизеры паркетника SP Concept на официальном сайте компании. О технических параметрах новинки пока ничего не сообщается. Уже точно известно, что корейская модель обзаведется светодиодной оптикой, а также скрытыми дверными ручками. Кроссовер выполнили в двух цветах: кузов – оранжевом, а крыша – в белом.
Автор: Валерия Орлова