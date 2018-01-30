В Санкт-Петербурге парень выпал с балкона 17-го этажа во время вечеринки
28 января, около 07:00, в Санкт-Петербурге 22-летний парень выпал с балкона 17-го этажа во время домашней вечеринки в Красносельском районе. Сведения о трагедии, произошедшей на проспекте Героев, появились в СМИ.
Прохожие заметили юношу, лежащего без обуви и зимней одежды под окнами дома. Прибывшие по вызову врачи, констатировали смерть, наступившую при падении с высоты. Во время доследственной проверки полицейским удалось установить квартиру, из который выпал погибший. Оказалось, он пришел на вечеринку к знакомому. Вместе с ним в помещении находилась 17-летняя ученица колледжа, 15-летний студент техникума и 14-летний школьник. Они доставлены в отделение МВД для дачи показаний.
Ранее в Северной столице погиб мужчина, упавший с балкона.
Прохожие заметили юношу, лежащего без обуви и зимней одежды под окнами дома. Прибывшие по вызову врачи, констатировали смерть, наступившую при падении с высоты. Во время доследственной проверки полицейским удалось установить квартиру, из который выпал погибший. Оказалось, он пришел на вечеринку к знакомому. Вместе с ним в помещении находилась 17-летняя ученица колледжа, 15-летний студент техникума и 14-летний школьник. Они доставлены в отделение МВД для дачи показаний.
Ранее в Северной столице погиб мужчина, упавший с балкона.
Автор: Джанабилова Татьяна П