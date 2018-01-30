В утренний час пик Волгоград встал в 7-балльные пробки
Второй день подряд в утренний час пик в Волгограде наблюдаются серьёзные автомобильные заторы. Во вторник, 30 января, областная столица встала в 7-балльные пробки, исходя из предоставленных веб-сервисом «Яндекс.Пробки» сведений.
Как отмечается, заторы произошли почти на каждой магистрали Волгограда. Самая сложная ситуация возникла с движением автотранспорта по ул. Скосырева до Невской и по ул. Двинской до Ангарской. Серьёзные автомобильные пробки наблюдаются в районе проспекта Жукова, на проезде Дорожников, в Кировском районе. Специалисты оценили уровень затруднённости дорожного движения в 7 баллов из 10.
Подобные ситуации, связанные с непогодой, в конце января коснулись многих крупных российских городов. Так, на днях портал «Актуальные новости» сообщал о пробках в Москве, Воронеже и Казани.
Как отмечается, заторы произошли почти на каждой магистрали Волгограда. Самая сложная ситуация возникла с движением автотранспорта по ул. Скосырева до Невской и по ул. Двинской до Ангарской. Серьёзные автомобильные пробки наблюдаются в районе проспекта Жукова, на проезде Дорожников, в Кировском районе. Специалисты оценили уровень затруднённости дорожного движения в 7 баллов из 10.
Подобные ситуации, связанные с непогодой, в конце января коснулись многих крупных российских городов. Так, на днях портал «Актуальные новости» сообщал о пробках в Москве, Воронеже и Казани.
Автор: Воробьева Алина