В Ташкенте ищут мать младенца, оставленного в сумке на морозе
В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов заняты поиском матери новорожденного, который был найден в спортивной сумке на улице. Об этом сообщили в МВД Ташкента.
По имеющимся данным, в прошедшую субботу, 27 января, около полудня в Сергелийском районе Ташкента мужчина, возвращаясь домой, увидел спортивную сумку, в которой лежал младенец. Сейчас малыш находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Что касается матери, то полиция занята поиском женщины.
Отмечается, что в эти дни в Узбекистане фиксировалась аномально холодная температура атмосферного воздуха. Так, показатели оказались ниже климатической нормы на 7-12 градусов. В ночное время суток температура воздуха составляла 15 градусов ниже нуля, а днем – 10 градусов со знаком «минус».
По имеющимся данным, в прошедшую субботу, 27 января, около полудня в Сергелийском районе Ташкента мужчина, возвращаясь домой, увидел спортивную сумку, в которой лежал младенец. Сейчас малыш находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Что касается матери, то полиция занята поиском женщины.
Отмечается, что в эти дни в Узбекистане фиксировалась аномально холодная температура атмосферного воздуха. Так, показатели оказались ниже климатической нормы на 7-12 градусов. В ночное время суток температура воздуха составляла 15 градусов ниже нуля, а днем – 10 градусов со знаком «минус».
Автор: Валерия Орлова