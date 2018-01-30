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Уфологи обнаружили несколько стреляющих по Солнцу НЛО
Сообщество уфологов обнаружило на последних кадрах агентства NASA несколько НЛО недалеко от Солнца. Сообщается, что тарелки ведут обстрел космического светила.

Уфологи обнаружили несколько стреляющих по Солнцу НЛО


Уфологи заявили, что кадры заснял космический аппарат SOHO, который ориентирован на наблюдение за Солнцем. Это является общим проектом NASA и EKA, стартовавший еще в середине 90-ых. Известно, что аппарат SOHO обновляет полученные кадры каждые 10 минут. В один момент уфологи обратили внимание на вспышки непонятной природы. По мнению специалистов, это самый настоящий отряд инопланетной цивилизации, который ведет обстрел недалеко от космического светила.

Сообщается, что представители NASA проигнорировали оповещение от ученых. И это не является чем-то странным - так, в агентстве зачастую не обращают никакого внимания на подобные прецеденты, что, как ни странно, лишь повышает интерес общественности к ним. По словам уфологов, специалисты NASA проинформированы об инопланетной активности, но тщательно скрывают положение вещей от общественности.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 11:51
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