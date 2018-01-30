Виртуальная реальность помогла американским ученым изучить гиппокамп
Американские ученые с помощью виртуальной реальности изучили участок мозга, который отвечает за память. Была изучена работа разных отделов гиппокампа.
Ученые из института в Дейвисе, который находится в Калифорнии, под руководством Чарана Ранганата провели эксперимент с участием 28 добровольцев. Участникам исследования надо было посетить в виртуальной реальности различные помещения и короткие экскурсии. Помещения домов влияли на формирование пространственной памяти, а экскурсии, соответственно, на эпизодическую. Потом участники должны были вспомнить по картинкам где они видели различные объекты. Все это время ученые следили за активностью различных отделов гиппокампа при помощи фМРТ сканирования.
Гиппокамп имеет такие отделы: CA1, CA2, CA3 и CA4. Выяснилось, что отдел CA1 участвует в идентификации объектов показанных в одной локации, а CA2 и CA3 за формирование в памяти объектов из различных эпизодов. CA1 работает на принципе схожести различных объектов, а отдел CA23DG оставляет в памяти черты, которые различают объекты. По ссылке доступны материалы исследования.
Ученые из института в Дейвисе, который находится в Калифорнии, под руководством Чарана Ранганата провели эксперимент с участием 28 добровольцев. Участникам исследования надо было посетить в виртуальной реальности различные помещения и короткие экскурсии. Помещения домов влияли на формирование пространственной памяти, а экскурсии, соответственно, на эпизодическую. Потом участники должны были вспомнить по картинкам где они видели различные объекты. Все это время ученые следили за активностью различных отделов гиппокампа при помощи фМРТ сканирования.
Гиппокамп имеет такие отделы: CA1, CA2, CA3 и CA4. Выяснилось, что отдел CA1 участвует в идентификации объектов показанных в одной локации, а CA2 и CA3 за формирование в памяти объектов из различных эпизодов. CA1 работает на принципе схожести различных объектов, а отдел CA23DG оставляет в памяти черты, которые различают объекты. По ссылке доступны материалы исследования.
Автор: Северов Андрей