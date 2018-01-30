В Канаде камеры заметили обломок метеорита в форме светящегося шара
24 января в Онтарио (Канада) камеры Западной Метеоритной Сети заметили в небе светящийся метеорит огромных размеров. Устрашающий объект имел форму шара.
Астрономы назвали явление событийным и запоминающимся, поскольку после угасания обломка след долго оставался заметным, зависнув в 24 километрах над Землей. Подобный шар ученые заметили в 2009 году. Как оказалось, он откололся от метеорита Гримсби. Новое космическое тело весом в несколько килограмм попал в зону видимости, подлетев к Земле на расстояние в 75 километров. По мере приближения он сгорал и уменьшался в размерах до сотни граммов.
Ученые приступили к поискам остатков «шара», представляющих огромную ценность для науки. Отличить от обычных камней их можно при помощи магнита.
Ранее огненный шар заметили в Японии.
Астрономы назвали явление событийным и запоминающимся, поскольку после угасания обломка след долго оставался заметным, зависнув в 24 километрах над Землей. Подобный шар ученые заметили в 2009 году. Как оказалось, он откололся от метеорита Гримсби. Новое космическое тело весом в несколько килограмм попал в зону видимости, подлетев к Земле на расстояние в 75 километров. По мере приближения он сгорал и уменьшался в размерах до сотни граммов.
Ученые приступили к поискам остатков «шара», представляющих огромную ценность для науки. Отличить от обычных камней их можно при помощи магнита.
Ранее огненный шар заметили в Японии.
Автор: Джанабилова Татьяна П