В Уфе двое молодых людей обокрали салон сотовой связи
В Уфе сотрудники правоохранительных органов раскрыли разбойное нападение на салон сотовой связи, который находится в Демском районе. Сообщается, что пострадал один из сотрудников торговой точки. Об этом рассказали правоохранители.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личности нападавших и задержать их. Злоумышленниками оказались 22-летние местные жители, они дали признательные показания.
Отмечается, что утром в торговый зал вошли двое посетителей. Один из них начал отвлекать продавца, а второй нанес ему удар по голове табуретом. Злоумышленники скрылись с места инцидента, забрав с собой два мобильных устройства.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 162 УК РФ. Похищенное имущество уже изъято, подозреваемые пребывают под стражей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личности нападавших и задержать их. Злоумышленниками оказались 22-летние местные жители, они дали признательные показания.
Отмечается, что утром в торговый зал вошли двое посетителей. Один из них начал отвлекать продавца, а второй нанес ему удар по голове табуретом. Злоумышленники скрылись с места инцидента, забрав с собой два мобильных устройства.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 162 УК РФ. Похищенное имущество уже изъято, подозреваемые пребывают под стражей.
Автор: Валерия Орлова