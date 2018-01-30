Только шуба да трусы: Ким Кардашьян снова обнажилась
Недавно Ким Кардашьян удивила своих поклонников новой порцией фотографий, опубликованных в личном блоге Instagram. Американская модель и мать двоих чудных малышек, выложив довольно нескромные фото, вызвала массу положительных отзывов, но и без негодования фолловеров не обошлось.
Поклонники щедро хвалили модель за ее прелестные и упругие формы, делали кучу комплиментов и восхищались всем ее богатым семейством. Среди них нашлись и те, кто не одобрил фото, где звезда шоу-бизнеса стоит перед камерой в одной лишь шубе и едва заметных трусах. Многие сочли это «позорным», дурным тоном, ведь негоже уже взрослой, состоявшейся и замужней женщине оголяться на всеобщее обозрение. Еще на одной фотографии модель так и вовсе стоит на кровати пятой точкой к верху и рассматривает фото.
Как бы поклонники звезды не дискуссировали на это тему, а между тем публикации набрали около 3 миллионов лайков. Теледива и раньше выкладывала снимки в нижнем белье, но в этот раз на одежду видать, поскупилась.
Поклонники щедро хвалили модель за ее прелестные и упругие формы, делали кучу комплиментов и восхищались всем ее богатым семейством. Среди них нашлись и те, кто не одобрил фото, где звезда шоу-бизнеса стоит перед камерой в одной лишь шубе и едва заметных трусах. Многие сочли это «позорным», дурным тоном, ведь негоже уже взрослой, состоявшейся и замужней женщине оголяться на всеобщее обозрение. Еще на одной фотографии модель так и вовсе стоит на кровати пятой точкой к верху и рассматривает фото.
Как бы поклонники звезды не дискуссировали на это тему, а между тем публикации набрали около 3 миллионов лайков. Теледива и раньше выкладывала снимки в нижнем белье, но в этот раз на одежду видать, поскупилась.
Автор: Богданова Ярослава