В Бурятии в результате ДТП с полицейским авто пострадали пять человек
В Бурятии произошло ДТП, участниками которого стали автомобили Audi А6 и Ford Mondeo, последним управлял сотрудник полиции. Сообщается, что в аварии, зафиксированной на улице Ленина в населенном пункте Кырен, пострадали пять человек. Сведения подтвердили сотрудники МВД по региону.
По имеющимся данным, вышеназванные автомобили столкнулись «лоб-в-лоб». Травмы различной степени тяжести получили сотрудник полиции, его двое детей, а также водитель и пассажир Audi А6. После осмотра всех пострадавших на месте ДТП медики приняли решение об их специализации.
Результаты предварительной проверки показали, что водитель Audi А6 сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства и выяснять подробности случившейся аварии.
По имеющимся данным, вышеназванные автомобили столкнулись «лоб-в-лоб». Травмы различной степени тяжести получили сотрудник полиции, его двое детей, а также водитель и пассажир Audi А6. После осмотра всех пострадавших на месте ДТП медики приняли решение об их специализации.
Результаты предварительной проверки показали, что водитель Audi А6 сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства и выяснять подробности случившейся аварии.
Автор: Валерия Орлова