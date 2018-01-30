Сексуальная Виктория Лопырева затмила невесту на свадьбе Дмитрия Тарасова
Сексуальная модель Виктория Лопырева затмила невесту на свадьбе футболиста Дмитрия Тарасова. Соответствующий пост девушка Николая Баскова разместила в микроблоге Instagram.
Лопырева показала фото, на котором запечатлена с молодоженами Анастасией Костенко и Дмитрием Тарасовым. Для торжества модель выбрала облегающее платье в пол с глубоким декольте. Наряд сверкал и приковывал к себе взгляды гостей.
Пользователи оценили фото многочисленными лайками. В комментарии многие писали, что Лопырева выигрышно смотрится на фоне простенькой невесты и затмевает ее своей красотой.
Ранее Костенко показала фото в свадебном платье.
Лопырева показала фото, на котором запечатлена с молодоженами Анастасией Костенко и Дмитрием Тарасовым. Для торжества модель выбрала облегающее платье в пол с глубоким декольте. Наряд сверкал и приковывал к себе взгляды гостей.
Пользователи оценили фото многочисленными лайками. В комментарии многие писали, что Лопырева выигрышно смотрится на фоне простенькой невесты и затмевает ее своей красотой.
Ранее Костенко показала фото в свадебном платье.
Автор: Джанабилова Татьяна П