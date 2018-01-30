Медики: У Олега Табакова крайне тяжелое состояние
Медработники рассказали журналистам о нынешнем состоянии здоровья российского актера Олега Табакова. Они оценивают состояние его здоровья как крайне тяжелое - у него начались судороги.
Так, анестезиологи продолжают проводить мощную седативную терапию пациента. Но это крайне рискованные меры - у Олега Табакова от такой химическо-гормональной нагрузки может отказать головной мозг.
Российский актер был помещен в госпиталь примерно два месяца назад. Лечащие врачи и родственники Табакова не озвучили конкретной причины, по которой артист попал в больницу. Но немногим позже стало известно, что 82-летний актер имел целый ряд патологий в запущенных стадиях, что и стало причиной обращения к докторам.
Так, анестезиологи продолжают проводить мощную седативную терапию пациента. Но это крайне рискованные меры - у Олега Табакова от такой химическо-гормональной нагрузки может отказать головной мозг.
Российский актер был помещен в госпиталь примерно два месяца назад. Лечащие врачи и родственники Табакова не озвучили конкретной причины, по которой артист попал в больницу. Но немногим позже стало известно, что 82-летний актер имел целый ряд патологий в запущенных стадиях, что и стало причиной обращения к докторам.
Автор: Артемова Светлана