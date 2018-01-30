В Азове в сквере Строителей был обнаружен труп мужчины
В соцсетях 29 января разместили фото и информацию о том, что на территории сквера Строителей в Азове люди нашли труп мужчины, около которого лежали ампулы с неясным составом. Об этом было сообщено в Службу спасения.
Прогуливающиеся в сквере Строителей люди, увидев лежащего мужчину, подумали, что тому стало плохо, и тут же вызвали скорую. Однако мужчина к приезду службы оказался уже умершим, потому медицинскими работниками была констатирована смерть. Прибывшими сотрудниками полиции был проведен осмотр места гибели человека и обнаружены ампулы неизвестного содержимого. Документы у покойного найдены не были.
Труп передали для экспертизы, патологоанатомами будет выясняться причина наступления смерти мужчины. Личность умершего выясняется полицией. Согласно информационным источникам предполагается, что найденные рядом с тело предметы могут относиться к обстоятельству смерти.
Прогуливающиеся в сквере Строителей люди, увидев лежащего мужчину, подумали, что тому стало плохо, и тут же вызвали скорую. Однако мужчина к приезду службы оказался уже умершим, потому медицинскими работниками была констатирована смерть. Прибывшими сотрудниками полиции был проведен осмотр места гибели человека и обнаружены ампулы неизвестного содержимого. Документы у покойного найдены не были.
Труп передали для экспертизы, патологоанатомами будет выясняться причина наступления смерти мужчины. Личность умершего выясняется полицией. Согласно информационным источникам предполагается, что найденные рядом с тело предметы могут относиться к обстоятельству смерти.
Автор: Дмитреняк Татьяна