ТОП-5 самых провальных автомобилей 2017 года в РФ возглавил Zotye Z300
Эксперты составили ТОП-5 самых провальных автомобилей 2017 года. Лидером оказался седан гольф-класса гольф-класса Zotye Z300.
Китайская компания Zotye появилась на рынке РФ два года назад, по итогам прошедшего года она показала рост, равный 261%, однако данного результата удалось достигнуть за счет продаж кроссовера T600. В то же время реализация седана Z300 практически стоит на месте. Автомобиль представляет собой клон Toyota Allion, за базовую комплектацию нужно заплатить почти 600 тысяч рублей.
На втором месте оказался Peugeot 508. Экспертам трудно сказать, чем данный седан не угодил автомобилистам из РФ. Автомобиль обладает стильным дизайном и прекрасным качеством отделки. За базовую комплектацию дилеры просят 1 890 000 рублей. Отмечается, что за аналогичную стоимость доступны модели Toyota Camry, Ford Mondeo и KIA Optima.
Тройку лидеров замыкает флагманский седан Lexus LS. В 2017 году автомобиль купили всего 14 раз. Естественно, суперкар люкс-класса не может продаваться столь же активно, как и бюджетный паркетник, но, например, BMW 7-й серии разошелся тиражом 1230 штук.
На четвертом месте находится Fiat 500. На сегодняшний день эта модель единственная, которая осталась в линейке легковушек на рынке РФ. Почти игрушечная на вид машина очень популярна на родине, но из-за высокой цены не пользуется спросом в России.
Пятая позиция досталась модели DS3 от компании Citroen. Отмечается, что далеко не все покупатели готов заплатить за машину малого класса больше миллиона рублей.
Китайская компания Zotye появилась на рынке РФ два года назад, по итогам прошедшего года она показала рост, равный 261%, однако данного результата удалось достигнуть за счет продаж кроссовера T600. В то же время реализация седана Z300 практически стоит на месте. Автомобиль представляет собой клон Toyota Allion, за базовую комплектацию нужно заплатить почти 600 тысяч рублей.
На втором месте оказался Peugeot 508. Экспертам трудно сказать, чем данный седан не угодил автомобилистам из РФ. Автомобиль обладает стильным дизайном и прекрасным качеством отделки. За базовую комплектацию дилеры просят 1 890 000 рублей. Отмечается, что за аналогичную стоимость доступны модели Toyota Camry, Ford Mondeo и KIA Optima.
Тройку лидеров замыкает флагманский седан Lexus LS. В 2017 году автомобиль купили всего 14 раз. Естественно, суперкар люкс-класса не может продаваться столь же активно, как и бюджетный паркетник, но, например, BMW 7-й серии разошелся тиражом 1230 штук.
На четвертом месте находится Fiat 500. На сегодняшний день эта модель единственная, которая осталась в линейке легковушек на рынке РФ. Почти игрушечная на вид машина очень популярна на родине, но из-за высокой цены не пользуется спросом в России.
Пятая позиция досталась модели DS3 от компании Citroen. Отмечается, что далеко не все покупатели готов заплатить за машину малого класса больше миллиона рублей.
Автор: Валерия Орлова