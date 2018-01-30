Учёные: Женщины выигрывают в шахматы чаще мужчин
Учёные из Великобритании, проанализировав несколько миллионов турниров, выяснили, вопреки сложившимся в обществе стереотипам, женщины демонстрируют лучшие способности в игре в шахматы, чем мужчины. Они чаще обыгрывают партнёров противоположного пола, говорится в опубликованном на страницах издания Psychological Science материале.
В научном мире принято считать, многие женщины подвержены так называемому феномену «угрозы стереотипа», когда осознание данного фактора затрудняет работу мозга. Британские учёные из университета в Шеффилде констатировали, эти опасности через определённый промежуток времени исчезают. Большая тревога и напряжённость делает шахматисток более застенчивыми, снижая их способность подавлять негативные мысли.
Специалисты привели в пример результаты шахматного турнира, проходившего с 2008 по 2015 год. Просмотрев данные 151 тысячи мужчин и 16 тысяч женщин, эксперты выяснили, представительницы слабого пола выигрывали чаще, чем противоположный пол, несмотря на то, что рейтинг у последних всё же был выше. Британские эксперты уверены, их исследование поспособствует снижению в обществе гендерной дискриминации.
Ранее учёные сообщали о том, что женщины лучше мужчин понимают собак и определяют искреннюю улыбку.
В научном мире принято считать, многие женщины подвержены так называемому феномену «угрозы стереотипа», когда осознание данного фактора затрудняет работу мозга. Британские учёные из университета в Шеффилде констатировали, эти опасности через определённый промежуток времени исчезают. Большая тревога и напряжённость делает шахматисток более застенчивыми, снижая их способность подавлять негативные мысли.
Специалисты привели в пример результаты шахматного турнира, проходившего с 2008 по 2015 год. Просмотрев данные 151 тысячи мужчин и 16 тысяч женщин, эксперты выяснили, представительницы слабого пола выигрывали чаще, чем противоположный пол, несмотря на то, что рейтинг у последних всё же был выше. Британские эксперты уверены, их исследование поспособствует снижению в обществе гендерной дискриминации.
Ранее учёные сообщали о том, что женщины лучше мужчин понимают собак и определяют искреннюю улыбку.
Автор: Воробьева Алина