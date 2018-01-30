Анна Седокова презентовала новый клип "На воле"
Анна Седокова презентовала свое новое творение - клип "На воле". Певица рассказала о премьере в микроблоге Instagram.
Многодетная мама Анна Седокова недавно родила третьего ребенка, но это не мешает ей заниматься любимой работой и радовать фанатов новыми песнями. Певица раздразнила слушателей коротким тизерным видеом, с первых секунд производящим огромное впечатление.
"Наш долгожданный клип доступен на Youtube, спасибо вам за вдохновение! Проект сложный и многогранный, потому что я не люблю фальши. Спасибо моей команде и главным героям, с вами были легко работать!" - написала звезда.
Фанаты, прослушав песню, поблагодарили Седокову за душевную композицию, заставившую многих плакать навзрыд, и назвали клип лучшей работой за сольную карьеру исполнительницы.
Ранее Седокова рассказала об "адской боли" в отношениях.
Многодетная мама Анна Седокова недавно родила третьего ребенка, но это не мешает ей заниматься любимой работой и радовать фанатов новыми песнями. Певица раздразнила слушателей коротким тизерным видеом, с первых секунд производящим огромное впечатление.
"Наш долгожданный клип доступен на Youtube, спасибо вам за вдохновение! Проект сложный и многогранный, потому что я не люблю фальши. Спасибо моей команде и главным героям, с вами были легко работать!" - написала звезда.
Фанаты, прослушав песню, поблагодарили Седокову за душевную композицию, заставившую многих плакать навзрыд, и назвали клип лучшей работой за сольную карьеру исполнительницы.
Ранее Седокова рассказала об "адской боли" в отношениях.
Автор: Джанабилова Татьяна П