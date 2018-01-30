Ссора с Бородиной и секс с участником: Рустам Солнцев назвал настоящие причины ухода Кати Жужи из "Дом-2"
Телеведущая «Дом-2» Катя Жужа, как стало известно журналистам, покинула шоу по просьбе своего бойфренда. Рустам Солнцев назвал другие причины ее ухода.
Катя Жужа никак не прокомментировала свое прощание с телешоу «Дом-2», по достоверным источникам стало известно, что любимому ведущей не нравились ее частые разъезды в Сейшелы, где идут съемки проекта. Ведущая уступила ему и уволилась. Рустам Солнцев опровергает данную информацию. Оказывается, что Жужа поссорилась с Ксенией Бородиной и ее компанией подруг и это повлияло на решение руководства о увольнении. Еще одной причиной он назвал секс ведущей с одним из участников шоу, что противоречит правилам программы.
Свою информацию шоумен, по его словам, брал из различных слухов. Солнцев сделал заявления в своей рубрике «МамаДорогая».
Катя Жужа никак не прокомментировала свое прощание с телешоу «Дом-2», по достоверным источникам стало известно, что любимому ведущей не нравились ее частые разъезды в Сейшелы, где идут съемки проекта. Ведущая уступила ему и уволилась. Рустам Солнцев опровергает данную информацию. Оказывается, что Жужа поссорилась с Ксенией Бородиной и ее компанией подруг и это повлияло на решение руководства о увольнении. Еще одной причиной он назвал секс ведущей с одним из участников шоу, что противоречит правилам программы.
Свою информацию шоумен, по его словам, брал из различных слухов. Солнцев сделал заявления в своей рубрике «МамаДорогая».
Автор: Северов Андрей