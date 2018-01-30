NASA разработает ультра-стабильный телескоп для поиска инопланетной жизни
Сотрудники NASA ведут активную работу над созданием ультра-телескопа для поиска внеземной жизни. Аппарат сможет обнаруживать небесные тела подобные Земле, которые находятся за пределами Солнечной системы.
За проект отвечают специалисты из Центра космических полетов NASA. Впервые была продемонстрирована способность обнаружения искажения пикометрового и субатомного изменения. Для уточнения своих первоначальных измерений в дальнейшем исследователи намерены использовать тепловую испытательную камеру.
Для поиска инопланетной жизни необходима суперстабильная обсерватория, имеющая оптические компоненты, которые движутся или же искажаются на не более чем 12 пикометров. Этот показатель эквивалентен примерно одной десятой размера водородного атома.
За проект отвечают специалисты из Центра космических полетов NASA. Впервые была продемонстрирована способность обнаружения искажения пикометрового и субатомного изменения. Для уточнения своих первоначальных измерений в дальнейшем исследователи намерены использовать тепловую испытательную камеру.
Для поиска инопланетной жизни необходима суперстабильная обсерватория, имеющая оптические компоненты, которые движутся или же искажаются на не более чем 12 пикометров. Этот показатель эквивалентен примерно одной десятой размера водородного атома.
Автор: Валерия Орлова