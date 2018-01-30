Пособие на похороны достигнет 5700 рублей
Невзирая на все проблемы, которыми обременена Российская Федерация в последние несколько лет, особенно в сфере экономики, власти всеми силами пытаются выполнять свои прямые обязанности. Так, пособие РФ на погребение сейчас составляет 5700 рублей.
Сообщается, что пенсионный фонд России недавно провел отчет касаемо того, что в начале следующего месяца будет проведено несколько важных изменений. Так, например, одно из государственных пособий стало больше на 2,5%. Этот показатель является очень высоким, если учитывать нынешнее экономическое положение в стране.
Конкретно речь идет о пособии, которое выплачивается на похороны жителя РФ. Его имеют право получать пенсионеры и его родственники, если тот уже скончался. Так, уже послезавтра, 1 февраля, эта льгота возрастет на 2,5%.
Для того, чтобы оформить соответствующее пособие, гражданам следует обращаться в местное отделение Пенсионного фонда России. Только после этого можно будет получить должную сумму.
Сообщается, что пенсионный фонд России недавно провел отчет касаемо того, что в начале следующего месяца будет проведено несколько важных изменений. Так, например, одно из государственных пособий стало больше на 2,5%. Этот показатель является очень высоким, если учитывать нынешнее экономическое положение в стране.
Конкретно речь идет о пособии, которое выплачивается на похороны жителя РФ. Его имеют право получать пенсионеры и его родственники, если тот уже скончался. Так, уже послезавтра, 1 февраля, эта льгота возрастет на 2,5%.
Для того, чтобы оформить соответствующее пособие, гражданам следует обращаться в местное отделение Пенсионного фонда России. Только после этого можно будет получить должную сумму.
Автор: Артемова Светлана