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Пособие на похороны достигнет 5700 рублей
Невзирая на все проблемы, которыми обременена Российская Федерация в последние несколько лет, особенно в сфере экономики, власти всеми силами пытаются выполнять свои прямые обязанности. Так, пособие РФ на погребение сейчас составляет 5700 рублей.

Пособие на похороны достигнет 5700 рублей


Сообщается, что пенсионный фонд России недавно провел отчет касаемо того, что в начале следующего месяца будет проведено несколько важных изменений. Так, например, одно из государственных пособий стало больше на 2,5%. Этот показатель является очень высоким, если учитывать нынешнее экономическое положение в стране.

Конкретно речь идет о пособии, которое выплачивается на похороны жителя РФ. Его имеют право получать пенсионеры и его родственники, если тот уже скончался. Так, уже послезавтра, 1 февраля, эта льгота возрастет на 2,5%.

Для того, чтобы оформить соответствующее пособие, гражданам следует обращаться в местное отделение Пенсионного фонда России. Только после этого можно будет получить должную сумму.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 12:30
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