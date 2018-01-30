Роналду испортил день рождения любимой слухами о ночной переписке с моделью
Криштиану Роналду испортил день рождения любимой 24-летней Джорджине Родригез слухами о ночной переписке с моделью Риан Сугден. Сведения о возможной измене футболиста предоставило издание The Sun.
Фотошпионам удалось запечатлеть расстроенную Родригез, закрывающую свое лицо черной сумочкой. Роналду шел рядом и держал возлюбленную за руку. Во время торжества, проходившее в ресторане, пара тоже не выглядела счастливой.
Роналду и Сугден познакомились в 2009 году. Накануне из-за утечки в Сеть попала переписка «старых приятелей», в которой футболист пытался уговорить модель оставить своего парня и приехать к нему в отель. Общение оборвал жених, попросивший спортсмена больше не беспокоить его суженую.
Ранее Роналду показал четвертого ребенка.
Фотошпионам удалось запечатлеть расстроенную Родригез, закрывающую свое лицо черной сумочкой. Роналду шел рядом и держал возлюбленную за руку. Во время торжества, проходившее в ресторане, пара тоже не выглядела счастливой.
Роналду и Сугден познакомились в 2009 году. Накануне из-за утечки в Сеть попала переписка «старых приятелей», в которой футболист пытался уговорить модель оставить своего парня и приехать к нему в отель. Общение оборвал жених, попросивший спортсмена больше не беспокоить его суженую.
Ранее Роналду показал четвертого ребенка.
Автор: Джанабилова Татьяна П