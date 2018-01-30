Ани Лорак травмировала локти на репетиции новой программы
В ближайшее время, а точнее 16 февраля певица Ани Лорак посетит Минск со своей новой масштабной шоу-программой «Дива». Следующим из крупнейших залов мира на очереди «Олимпийский» в Москве. Соло-исполнительница вплотную занята репетициями новых песен и танцев, участвует во всех декорациях, где во время одного из выступлений и нанесла себе легкую травму локтей.
Повреждения сразу же обработали антисептиком и наклеили пластырь. Певица не расстроилась, а наоборот списала все на случайность и неосторожность. Счастливчикам, которым удалось хоть мельком увидеть приготовления к концертам, утверждают, что артистка усердно работает, готовя нечто, что взбудоражит поклонников.
Ани Лорак поделилась своими секретами хорошей фигуры рассказав, что не мучает себя изматывающими диетами, намеренным отказом от еды и постами. Она считает, что лучше питаться маленькими порциями и часто, исключив жирную пищу и газировки. Касательно сладкого, звезда непреклонна, ведь это самый первый источник лишних килограммов. Но слишком переусердствовать тоже не стоит, раз в месяц можно себя побаловать пирожным во избежание стрессов.
Повреждения сразу же обработали антисептиком и наклеили пластырь. Певица не расстроилась, а наоборот списала все на случайность и неосторожность. Счастливчикам, которым удалось хоть мельком увидеть приготовления к концертам, утверждают, что артистка усердно работает, готовя нечто, что взбудоражит поклонников.
Ани Лорак поделилась своими секретами хорошей фигуры рассказав, что не мучает себя изматывающими диетами, намеренным отказом от еды и постами. Она считает, что лучше питаться маленькими порциями и часто, исключив жирную пищу и газировки. Касательно сладкого, звезда непреклонна, ведь это самый первый источник лишних килограммов. Но слишком переусердствовать тоже не стоит, раз в месяц можно себя побаловать пирожным во избежание стрессов.
Автор: Богданова Ярослава