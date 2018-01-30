Сергей Шнуров показал в Instagram милое фото с супругой на отдыхе
Сергей Шнуров порадовал поклонников милым фото, на котором он запечатлён вместе с супругой. Влюблённые отдыхают за границей, соответствующий снимок лидер группы «Ленинград» разместил на странице в Instagram.
На кадре, сделанном на пляже на Бали, Сергей Шнуров позирует без футболки, а за плечи его обнимает жена Матильда. Фото музыкант сопроводил восьмистишьем, адресованным, судя по всему, супруге. В конце стихотворения он констатирует, что на отдыхе влюбляется в свою женщину с большей силой.
Подписчики Instagram в комментариях порадовались за артиста, назвав снимок милым и нежным, а влюблённых – гармоничной парой. Менее чем за час публикацию положительно оценили более 70 тысяч фолловеров.
Кроме того, Сергей Шнуров опубликовал в фотосети короткий видеоролик, главным героем которого стал шагающий по пляжному песку пёс чёрного окраса, снятый на камеру в замедленном режиме под трек из фильма Квентина Тарантино.
Ранее супруга Сергея Шнурова рассказала о своей диете.
На кадре, сделанном на пляже на Бали, Сергей Шнуров позирует без футболки, а за плечи его обнимает жена Матильда. Фото музыкант сопроводил восьмистишьем, адресованным, судя по всему, супруге. В конце стихотворения он констатирует, что на отдыхе влюбляется в свою женщину с большей силой.
Подписчики Instagram в комментариях порадовались за артиста, назвав снимок милым и нежным, а влюблённых – гармоничной парой. Менее чем за час публикацию положительно оценили более 70 тысяч фолловеров.
Кроме того, Сергей Шнуров опубликовал в фотосети короткий видеоролик, главным героем которого стал шагающий по пляжному песку пёс чёрного окраса, снятый на камеру в замедленном режиме под трек из фильма Квентина Тарантино.
Ранее супруга Сергея Шнурова рассказала о своей диете.
Автор: Воробьева Алина