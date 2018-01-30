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СМИ: Дмитрий Тарасов перебрал с алкоголем на собственной свадьбе
Известный футболист и экс-муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасовой перебрал с алкоголем на собственной свадьбе. Вчера, 29 января, состоялся банкет по случаю бракосочетания спортсмена с моделью из Ростова Анастасией Костенко.

СМИ: Дмитрий Тарасов перебрал с алкоголем на собственной свадьбе


Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали убранство зала, угощения и даже прическу невесты. В тоже время журналисты не могли не заметить так называемые «безумные глаза» жениха. Когда друг семьи рэпер Мот исполнял на сцене песню о свадьбе, Тарасов выскочил к нему, потащив за собой Анастасию Костенко. Певец тут же со сцены прокричал традиционное «Горько», но футболист не мог понять, что происходит. После того, как Мот объяснил, что нужно делать, спортсмен поцеловал новоиспеченную супругу.

Отмечается, что на свадьбе производилась съёмка видео. Когда гости банкета занимались своими делами, Тарасов брал на руки своих друзей.

Пара расписалась в начале января в одном из столичных ЗАГСов, на церемонии заключения брака присутствовали только самые близкие. Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко в конце декабря прошлого года. В СМИ то и дело появляется информация о беременности модели.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 12:52
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